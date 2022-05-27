رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة عن رابط نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2022، والتي من المقرر أن تظهر نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2022 خلال تلك الأيام والتي سوف تظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أنها سوف تظهر فى المدارس خلال الأيام المقبلة حيث يتم توفير النتيجة للطلاب مجانًا.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور خلال التقرير التالي رابط نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن الحصول على رابط نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

وأنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة والقاهرة في امتحانات الشهادة الإعدادية والتي انتهت أمس الخميس الموافق 26 مايو.

ولم يعلن بشكل قطعي عن موعد نتائج الفصل الثاني لطلاب ثانية إعدادي، ولكن عمليات التصحيح الآن جارية وسيتم رصد نقاط كل الطلاب لتعرض عليهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

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مؤشرات نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

وأشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 إلى أن نسبة النجاح كانت كبيرة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت المصادر خلال تصريحات خاصة أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بحزم مع تسريبات الامتحانات فى المحافظات، بالإضافة إلى أنه سوف يطبق قانون الغش على كل من ساهم في الغش أو ساعد عليه أو ساعد في تسريب الامتحانات أو تداولها على الانترنت.

جدير بالذكر أنه يوجد لطلاب الصف الثالث الإعدادي مدارس عديدة وبديلة للثانوية العامة منها مدرسة الضبعة النووية وأيضًا كافة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف أنواعها ومدارس الطاقة الشمسية وتعمل المديريات التعليمية أيضًا على ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي قريبًا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، اعتماد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأربعاء الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول "شهادة إتمام التعليم الأساسى" للعام الدراسي 2021 – 2022 بنسبة نجاح 73.2%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشهادة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة 186068 طالبا وطالبة حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74%، بالإضافة إلى نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%.

فيما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية 87.7%، أما نسبة نجاح نتيجة المدارس الدولية فبلغت 86%.