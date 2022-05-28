متوفر.. رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 جميع المحافظات

تستعرض الدستور رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 من أكثر العناوين بحثًا على محركات البحث العالمية " جوجل" وتويتر " لا سيما عقب انتهاء طلاب رابعة ابتدائي من أداء امتحاناتهم وانتظار ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر إعلانها في مديرية تعليمية فور الانتهاء من تجهيزيها واعتمادها رسميًا، وقد قررت وزارة التربية والتعليم أن تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي على بوابة حكومية تابعة لمديرية التعليم في كل محافظة، في خطوة ضمن خطوات التحول الرقمي لكافة الإجراءات الحكومية.

طرق الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 جميع المحافظات

وفي الإطار ذاته قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ثلاث طرق للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، الأولي هي الذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطلاب والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس لغير القادرين على الحصول عنها إلكترونيًا، أما الطريقة لثانية في هي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي ورابط وبوابة الإلكترونية لكل محافظة للخدمات التعليمية، ووفرت الوزارة وسيلة ثالثة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الاتصال التليفون حيث ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصفوف التالية" الصف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي - الاول الإعدادي - الثاني الإعدادي" لعام 2022 ويمكن للطالب الاتصال الآن من أي تليفون أرضى على 09000100 للحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

وهناك عدة خطوات حددتهاوزارة التربية والتعليم لحصول الطالب على نتيجة الصف الرابع 2022، وتيسيرًا على الطلاب تقدم الدستور خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

أولًا_ الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

ثانيًا_ الضغط على نتيجة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي

ثالثًا _ كتابة الرقم القومي المدون فى شهادة ميلاد الطالب باللغة الإنجليزية

رابعًا_ اختيار المرحلة الدراسية (الاعدادية - الابتدائية)

خامسًا_ اختيار الصف الدراسي (الصف الرابع الابتدائي)

سادسًا_ تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه (2021-2022)

سابعًا_ تحديد الفصل الدراسي (الأول - نهاية العام - الدور الثاني)

أخيرًا_ الضغط على عرض النتيجة.

وفي هذا العالم اختلفت الطريقة المخصصة لتقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي عن السنوات الماضية، حيث وضعت بديلًا عن الدرجات باستخدام الألوان التي تعبر عن مستوى الطالب في الامتحانات وكل لون له دلال على مستوى الطالب وهي كالتالي:

دلالات الالوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي

*اللون الأزرق يدل على أن عن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة واجتاز التقييم بالعلامة الكاملة وبتفوق .

*اللون الأخضر فيشير إلى أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة، وهو ايضًا ناجح ومستواه جيد جدًا .

واللون الأصفر يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة، وهو ناجح لكن يحتاج تنمية مهاراته في الفترة المقبلة .

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50)، وهو راسب ويجب أن يدخل امتحانات الدور الثاني.

امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي 2022.

وقد أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "الدور الثاني - يوليو 2022"، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

ووفقًا للجدول، ستبدأ الامتحانات يوم الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.