رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

في الأيام القليلة الماضية، كُثِف البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج الصف الثالث الإعدادي 2022، وذلك من قبل الطلاب و أولياء الأمور على حدٍ سواء لمتابعة نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، وتحتل نتيجة الشهادة الإعدادية أهمية كبيرة كونها تحدد المرحلة التعليمية التالية التي ينتسب لها الطلاب في السنوات التالية من عمرهم غما بدخول التعليم الثانوي أو الفني.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

من هُنا بدأ الطلاب والطالبات في البحث عن خطوات الاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادتين الإعدادية.

وكان طلاب الثالث الإعدادي أدوا طلاب الثالث الإعدادي الامتحانات في مواد الفقه، واللغة العربية (ورقة أولى)، وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، انه قد تقرر عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من الأربعاء 25 مايو، وحتى الأربعاء 1 يونيو.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2022

وحتى الآن انتهى طلاب الثالث الإعدادي من اختبار الفقه واللغة العربية "ورقة أولى" ثم القرآن الكريم وتجويده.

وفي السبت 28 مايو: اختبر الطلاب اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، ومادة الهندسة.

ويستكمل كالآتي:

الأحد 29 مايو: من 9 إلى 11، أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة.، ومن 11:30 إلى 12:30، العلوم، زمن الإجابة ساعتان.

الإثنين 30 مايو: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ، ومن 11:30 إلى 1:30، العلوم.

الثلاثاء 31 مايو: من 9 إلى 11:30، اللغة الأجنبية،، ومن 12 إلى 1:30 التربية الفنية، الثقافة الإسلامية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

وخصصت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف بوابة إلكترونية يمكن للطلاب من خلالها الإطلاع والحصول على النتائج من خلال موقع البوابة الإلكترونية للأزهر وموقع الأزهر التعليمي عبر الرابـــــــــــــــــــط، وذلك تيسيرًا على الطلاب وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بالتعليم كأي شأن حكومي في مصر.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2022

أولًا: الدخول على بوابة الأزهر الشريف على الرابـــــط

ثانيًا: اختيار أيقونة « الشهادة الإعدادية».

ثالثًا: اختيار الصف المقيد به الطالب.

رابعًا: اختيار الفصل الدراسي الثاني "الفصل الدراسي 2022".

خامسًا: إدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي والرقم القومي .

سابعًا: تسجيل رقم الجلوس في الامتحانات.

أخيرًا: سوف تظهر أمامك النتائج بشكل تفصيلي لكل مادة وبيان النجاح من الرسوب لتحديد خضوع الطالب لامتحانات الدور الثاني المقرر عقده أول أغسطس.

وفي سياق متصل قد أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انه سيتم اعتماد ي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، كذلك الشهادة الابتدائية الأزهرية، فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، بعد انتهاء جميع عمليات الامتحانات، والانتهاء من عمليات رصد الدرجات وسيتم فتح باب التظلمات من قبل الطلاب بعد إعلان النتيجة مباشرة حتى يشعر كل طالب أنه أخذ حقه كاملً.ا