رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 لنتائج امتحانات الشهادات الأزهرية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة من العام الدراسي عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022، حتى يتثنى لهم معرفة نتائج الامتحانات التي خاضوها خلال الأيام الماضية، وكذلك جداول الامتحانات للصفوف التي لم تبدأ أداء امتحاناتها.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 لنتائج الامتحانات

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع والحصول على النتائج من خلال موقع البوابة الإلكترونية للأزهر وموقع الازهر التعليمي عبر الرابــــــــــط التالي (من هنا)

وقد أعلن الأزهر الشريف، أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، عبر البوابة الإلكترونية.

وأتاح الأزهر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الرابط التالي: “هنا”.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2022

تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا.

اختيار أيقونة «الشهادة الإعدادية».

نحدد الصف المقيد به الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الثاني "الترم التاني 2022".

إدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي.

تسجيل رقم الجلوس في الامتحانات.

سوف تظهر أمامك النتائج بشكل تفصيلي.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية على بوابة الأزهر

تسجيل الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط.

اختيار المرحلة الدراسية، ثم الفصل الدراسي الذي ينتمي له الطالب.

تسجيل البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى الرقم القومي ورقم الجلوس.

الضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

وكشف مصدر لـ«الدستور»، أنه تم الانتهاء من التجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، والتي تبدأ في الرابع من يونيو المقبل.

وقال المصدر، إنه تجهيز ما يقرب من 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المقيدين هذا العام يصل لما يقرب من 135 ألف طالب وطالبة بمختلف الأقسام.

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2022

ولم تحدد جميع المعاهد الأزهرية حتى الآن ميعاد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم ورقم الجلوس، إلا أنه سيتم صدورها خلال تلك الأيام المقبلة، على لينك بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية.

ويتاح للطلبة الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم 2022 عقب إعلانها على الفور، من خلال الكشوفات المدرسية التي تتضمن النتائج بالدرجات بجميع المواد المقررة عليهم في الترم الثاني.

ولم يعلن الأزهر الشريف إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال الاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني على الموقع الرسمي الخاص به.