الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

امتحانات
امتحانات
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال تلك الفترة على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022.

ويترقب طلاب أولى إعدادي خلال تلك الأيام نتائج الامتحانات التي خاضوها الأسابيع الماضية، ويبحثون يوميًا عن نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور خلال ذلك التقرير نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022.

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

  • الدخول على الرابط الرسمي لبوابة محافظة القاهرة الإلكترونية من هنا
  • اختر نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
  • اختار المرحلة الدراسية.
  • مرحلة ابتدائي أو مرحلة إعدادي
  • قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.
  • اختر الصف الدراسي.
  • اختار العام الدراسي.
  • اختيار الفصل الدراسي.
  • آخر العام
  • اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2022 غدا

مصدر بـ«تعليم القاهرة» ينفي تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

درجات المرحلة الإعدادية والمجموع الكلي

  • مادة اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح يكون من 40 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية: تكون 60 درجة، والنجاح يكون من 30 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية: تكون 40 درجة، والنجاح يكون من 20 درجة.
  • مادة الرياضيات: تكون 60 درجة، والنجاح يكون من 30 درجة.
  • مادة العلوم: تكون من 40 درجة، والنجاح يكون من 20 درجة.
  • المجموع الكلى: يكون من 280 درجة، والنجاح من 140 درجة.

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درجات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي

مادة التربية الدينية: الدرجات النهائية 40 درجة، ودرجة النجاح تكون من 20 درجة.

مادة التربية الفنية: تكون الدرجة النهائية 20 درجة، ودرجة النجاح تكون من 10 درجات.

مادة الحاسب الآلي: تكون الدرجة النهائية من 20 درجة، ودرجة النجاح تكون من 10 درجات.

 

جدول أولى إعدادي 2022 الترم الثاني

اليومالمادةالمدةمنإلى
السبت 7 مايواللغة العربيةساعتين ونصف911.30
الأحد 8 مايوالهندسةساعتين911
الإثنين 9 مايوالجبر والإحصاءساعتين911
الثلاثاء 10 مايوالدراسات الاجتماعيةساعتين911
الأربعاء 11 مايواللغة الأجنبيةساعتين911
الخميس 12 مايوالعلومساعتين911
نتيجة اولي اعدادي نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس نتيجة أولى اعدادي 2022 أولى اعدادي برقم الجلوس درجات المرحلة الإعدادية المرحلة الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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