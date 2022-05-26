إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق المحور

شهد طريق المحور فى محافظة الجيزة، حادث انقلاب ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق المحور فى محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث.