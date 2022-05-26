«دبلة ومحبس» يقودان قاتل «سيدة البحيرة» للإعدام شنقًا و15 سنة لشريكه

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبدالحميد السعدني، وبسكرتارية خالد يوسف، بالإعدام شنقًا لعاطل، وذلك لقيامه بقتل ربة منزل داخل "عشة"، أعلى سطح منزلها، بقرية كفر خضير التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع أحد أقارب المجني عليها "طفل 15 عامًا" بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.

كما قضت هيئة المحكمة بجلسة اليوم الخميس على الطفل المشارك مع المتهم في الجريمة، بالحبس لمدة 15 عامًا، مع الشغل.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بتلقيه بلاغًا من سامية.ي.ع، 33 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية كفر خضير باكتشافها وجود جثة زوجة شقيقها وتدعى نجوى.ع.ع، 37 عامًا، ربة منزل، داخل عشة أعلى سطح منزلها وبها عدة طعنات نافذة.

وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل العشة ترتدى ملابسها وحافية القدمين، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعى بالجبهة وجروح متفرقة بالرأس.

وعلى الفور قرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد هانى صبحى مفتش المباحث والرائد أحمد حماد رئيس مباحث مركز شبراخيت للتحري حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة والتحري حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى أن مرتكبى الواقعة كل من: مصطفى.م.ع، 20 عامًا، عامل بمطعم، والسيد.س.ال 15 عامًا، نجل شقيقة زوج المجنى عليها، ومقيمين بذات القرية وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية.

وأكدا أنهما تسللا لسطح المنزل من خلال منزل المتهم الثانى الملاصق لمنزل القتيلة، وقام المتهم الأول بالاختباء حتى صعدت للسطح، وقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" حتى سقطت أرضًا غارقة فى دمائها، وقام بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وهي عبارة عن خاتمين ذهب دبلة ومحبس.