الخميس 26 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه بدعوى التوظيف

حبس متهم
حبس متهم
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في الفضية.

وقال أحد ضحايا المتهم لـ«الدستور»: «إنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، واتفق معي على عطائه 60 ألف جنيه للمشاركة فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون».

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.

قاضي المعارضات حبس متهم توظيف مجال تأسيس المطاعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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