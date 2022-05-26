مصرع وإصابة 3 بانقلاب سيارة فى الغربية

شهد طريق «طنطا- بسيون»، بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية قرانشو، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا بسيون أمام قرية قرانشو.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.