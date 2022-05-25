الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة «مستريحة الشرقية» بتهمة النصب على المواطنين

ارشيفية
ارشيفية
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تنظر محكمة جنح قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، غدًا الخميس، أولي جلسات محاكمة "م ر " وشهرتها بوسى والمعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة الشرقية" بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وألقت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على المتهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في التجارة مقابل أرباح شهرية بعد تعدد البلاغات ضدها.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أنها مدرسة رياض أطفال، وشهرتها “بوسى” وقامت بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس.

تم التحفظ على المتهمه وبالعرض على النيابة قررت حبسها علي ذمة القضية وأحالتها للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنح الشرقية أولى جلسات محاكمة مستريحة المفروشات النصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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