الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لـ4 لصوص قتلوا ربة منزل وطفلًا بقنا

إعدام
إعدام
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أصدرت محكمة جنايات قنا، الثلاثاء، حكمًا يقضي بإعدام 4 متهمين، شنقًا، في اتهامهم بقتل ربة منزل وطفل أثناء قيامهما بسرقة منزل المجني عليها، ودفنهما فى حوش المنزل بقنا وذلك إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وتعود أحداث الواقعة إلى 2019 عندما تغيبت ربة منزل وطفل جارها وبعد تكثيف الإجراءات عثر على جثة "سناء.ج"، ربة منزل وطفل جارها يدعى عمر.ج، 10 سنوات، داخل حوش وفى حالة تحلل نتيجة الدفن وصب خرسانة عليهما، وتبين أن المتهمين فى الواقعة استدرجوا السيدة بحجة المساعدة فى الحوش، وسرقوا المصوغات الذهبية وخنقوها وأثناء الهروب تفاجأوا بتواجد الطفل فتخلّصوا منه.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين فى الواقعة أحمد.ع، والطواب.ع، وأحمد.ح، وحمادة.ح، وتم ضبط المتهمين الأول والثانى وأدلى المتهم الأول أنه خطط لمدة 3 أيام قبل الجريمة وكان يعتزم السفر إلى الخارج وانتظر المجنى عليها أمام الحوش وطلب مساعدتها فى رفع برميل وقام بخنقها، وفى ذلك التوقيت دخل الطفل ليسأل عنها وكتم صوته وخنقه.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا.

مفتى الجمهورية ربة منزل الجمهورية جنايات قنا إعدام شنقا اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المصوغات الذهبية

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