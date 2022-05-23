إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة وقعت بين عائلتين، مساء اليوم الإثنين، بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصور.

البداية بلاغ تلقاه اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، بمشاجرة بين عائلتين بقرية حاذق التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصى.

وتبين من الفحص إصابة كل من "م.ا"، 36 سنة وشقيقه، "ع.ا"، 44 سنة طرف أول.

كما أصيب، "ع.أ"،48 سنة وشقيقه "ع ا"، 52سنة، طرف ثان وتم نقل المصابين إلى مستشفى بيلا المركزى، وجرى تحويل 3 حالات إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لخطورة حالتهم، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.