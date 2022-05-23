النيابة العامة تصطحب المتهم بقتل صديقه فى المطرية لتمثيل الجريمة

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية برفقة قوات الأمن تصطحب عاطلا متهما بقتل شاب بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات نشبت بينهما لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة اللازمة وتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، والتي أدت إلى وفاته كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مفاده مقتل شاب بسلاح أبيض على يد صديقه بسبب خلافات نشبت بينهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء جلوس الضحية على أحد المقاهي بالمنطقة تفاجأ بصديقه يقوم بالتعدي عليه بالسب والشتم، وتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بقتل المجني عليه بسلاح أبيض، وفرَّ هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.