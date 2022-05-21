الإعدام للمتهم بقتل روان الحسينى بطلة العالم فى كرة السرعة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بكفر الشيخ، بمعاقبة المتهم بقتل روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة، بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض وقطعة القماش «الطرحة» المضبوطين، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، أحال المتهم «إبراهيم. إ.م» - 27 سنة «سائق تروسيكل»، إلى محكمة الجنايات محبوسًا؛ لأنه في يوم 17 يناير الماضي في دسوق - قتل المجني عليها روان محمد عبد الوهاب الحسيني عبد الرازق عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها، تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب الواقعة، أشهر سلاحًا أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن نهرته المجني عليها فصاحت مستغيثة محاولة الفرار حتى قام بالإمساك بها من الخلف وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، محدثًا ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات، وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان.