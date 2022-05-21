«دراسة»: ممارسة الرياضة لا تؤثر على مرضى هشاشة العظام

يقول الخبراء إن مرضى هشاشة العظام يجب ألا يخافوا من ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يشجع أول دليل تمرين في المملكة المتحدة حول أمراض العظام التي تصيب 3 ملايين في بريطانيا الناس على المزيد من الحركة.

ووفقا لموقع «الجارديان»، قال الخبراء، في إرشادات تهدف إلى تعزيز صحة العظام وتقليل مخاطر السقوط وتحسين الوضع، إن ملايين الأشخاص المصابين بهشاشة العظام يجب ألا يخافوا من ممارسة الرياضة بانتظام، فتؤثر هذه الحالة، التي تضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسر، على أكثر من 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة وأكثر من 150 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

والإصابات الأكثر شيوعًا هي كسر في الرسغ والورك وعظام العمود الفقري.

ويتلقى أكثر من 500000 شخص العلاج في المستشفى لكسور الهشاشة كل عام في NHS نتيجة لهشاشة العظام.

وحتى الآن، لم يكن هناك أي توجيه من المملكة المتحدة بشأن ممارسة الرياضة وهشاشة العظام، ويوجد البعض في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، ولكن حتى هذا غير مكتمل.

ويقول الخبراء إن التمرين المنتظم يقوي العظام، ويقلل من مخاطر الكسور والسقوط، ويحسن الموقف، فضلاً عن تعزيز الصحة العقلية والبدنية بشكل عام، وهذا هو سبب أهمية عدم تفويت الأشخاص المصابين بهشاشة العظام ممارسة الرياضة.

لكن عدم اليقين بشأن نوع النشاط البدني الآمن، لا سيما في وقت لاحق من الحياة أو عندما تضعف العظام بشكل كبير، ترك الأطباء غير متأكدين مما ينصحون به، وأثنى بعض المرضى عن ممارسة النشاط المنتظم.

وفي محاولة لإزالة الالتباس، قامت لجنة متعددة التخصصات بمراجعة الأدلة الموجودة واستندت إلى الرأي السريري ورأي المريض للتوصل إلى اتفاق بشأن التوصيات لتحقيق أقصى قدر من صحة العظام مع تقليل مخاطر الكسور.

تم نشر بيان الإجماع الناتج، الذي أقرته الجمعية الملكية لهشاشة العظام، في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

ويجب تشجيع الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة على القيام بالمزيد بدلاً من تقليله، كما تقول، من خلال اتباع روتين تمرين يركز على تقوية العضلات لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، وقيام رشقات قصيرة من الأنشطة ذات التأثير المعتدل، مثل الجري والتمارين الرياضية أو الزومبا، في أغلب الايام.

وبالنسبة لأولئك الذين عانوا سابقًا من كسر في العمود الفقري أو الضعفاء/ المسنين، فإن النصيحة هي تضمين تمرينات أقل تأثيرًا تصل إلى مستوى المشي السريع لمدة 20 دقيقة في اليوم.

قال رئيس اللجنة، Dawn Skelton، أستاذ الشيخوخة والصحة في جامعة غلاسكو كاليدونيان: «يمكن لأي شخص جديد في ممارسة النشاط البدني المنتظم، أو قلق بشأن أسلوبه أو غير متأكد من كيفية بناء لياقته، طلب المشورة من أي مدرب موثوق فيه قبل اتخاذ أي إجراء».