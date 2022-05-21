تعرف على خطوات صيانة عدادات الغاز مسبقة الدفع

طالبت شركات الغاز من العملاء بمتابعة خطوات محددة لصيانة عدادات الغاز مسبقة الدفع بصورة دورية لضمان تشغيل الغاز على أكمل وجه، نكشفها في هذا التقرير:

والخطوات هي: "صيانة دورية للصمام الداخلي للعداد يوم 15 من كل شهر، وتجنب استعمال الغاز في منتصف الليل بذلك اليوم، وفي حالة استخدام الغاز يتطلب غلق المحابس والضغط على زر الانتظار خمسة دقائق قبل تشغيل الغاز الطبيعي، وفي حالة ظهور عبارة Gas Off الانتظار 5 دقائق إضافية وفي حالة ثبات الرسالة الانتظار من جانب العملاء لنصف ساعة".

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصري، تم خلاله التأكيد على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة فى ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد فيما يخص الجانب الذى يتم تلبيته من الخارج.

وأكد الملا على المتابعة المستمرة بشكل يومى للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر، خاصة مع موسم الإجازات الحالية وكذلك موسم الحصاد والتى تشهد زيادات موسمية فى مثل الفترات ويتم الوفاء بها بانتظام.

وأكد الوزير على الاستعداد التام لتوزيع المخزونات بالمستودعات فى مختلف المحافظات واستمرار تأمين تغذيتها، كما أكد على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية والغاز بمختلف محطات التموين، وعلى وجه الخصوص وجه بالمتابعة اللحظية الأرصدة وجاهزية المحطات على الطرق السريعة، والتى تشهد زيادة فى معدلات السفر وكذلك تشغيل المستودعات بشكل كامل خلال فترات الإجازات والأعياد الحالية والمراقبة المستمرة لخطوط الأنابيب ومحطات الشحن، مشيراً إلى توفير شركة السهام البترولية سيارات محملة بالمنتجات البترولية بالمناطق الساحلية للتدخل السريع حال حدوث تزاحم فى بعض المحطات، ونوه إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة على مدار الساعة، وبتنسيق كامل ومباشر مع كافة عناصر منظومة العمل لضمان المزيد من سلامة ويسر عمليات نقل وتداول المنتجات.