الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات فى إصابة شاب صدمته سيارة بالسلام: السرعة الزائدة السبب

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحقيقات نيابة السلام حول إصابة شاب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، عن أن السرعة الزائدة السبب واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في مدينة السلام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب الطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام شرطة النجدة مدينة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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