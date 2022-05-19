الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى تصادم ملاكى وربع نقل بأسيوط

حادث
حادث
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء عمر السويفى، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق أسيوط الجديدة وسيارة ربع نقل.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المركز الفتح ورئيس نقطة شرطة أسيوط الجديدة المقدم أحمد خشبة، والرائد خالد فؤاد، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة التي تحمل رقم  ٢٣٧ ملاكى أسيوط القادمة من مركز مغاغة ملك محمد .أ.  مدير عام بالبنك الأهلى لشمال الصعيد والذى أصيب بإصابات بالغة فى الجسم وكسور في الضلوع وخلع في الكتف وكدمات وشرخ في الظهر نتيجة الحادث، وذلك أثناء عودته من عمله من مركز مغاغة بالقرب من مدخل أسيوط الجديدة بجوار القرية الذكية، إثر تصادم بسيارة أخرى ربع نقل يقودها السائق والذى أصيب بكدمات خفيفة وتم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث طريق أسيوط الجديدة مركز شرطة الفتح

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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