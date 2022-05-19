الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بطريق أسيوط الجديد

تصادم ملاكي وربع
تصادم ملاكي وربع نقل
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أصيب ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل على طريق مدينة أسيوط الجديدة شرق محافظة أسيوط. 

تلقى اللواء عمر السويفي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغاً من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق أسيوط الجديدة وسيارة ربع نقل. 

على الفور انتقلت إلى موقع الحادث فرق الإسعاف وضباط قسم شرطة أسيوط الجديدة المقدم أحمد خشبة والرائد، خالد فؤاد، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة ٢٣٧ ملاكي أسيوط  القادمة من سوهاج لشمال الصعيد والذى أصيب قائدها بإصابات بالغة بكسور في الضلوع وخلع في الكتف. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

حادث حادث تصادم محافظة أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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