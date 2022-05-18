الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل قتل صديقه خلال لعب الدومينو في بنها

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة،بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، للمتهم في القضية رقم 29164 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2726 لسنة 2021 كلي شمال بنها، والخاصة بمقتل شاب على يد عاطل خلال لعب الدومينو بأحد المقاهى بقرية فرسيس بدائرة مركز شرطة بنها

وعدلت المحكمة قيد وصف القضية من تهمة القتل العمد إلي تهمة الضرب أفضى للموت، وذلك بعدما تقدم صابر رمضان محامي المتهم بطلب تعديل قيد وصف القضية، كونها لا ترقى للقتل العمد وعدم وج النية المسبقة لدى المتهم.

وكانت نيابة شمال بنها الكلية، قررت بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، إحالة "شهاب ع أ"، 20 سنة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، لمعاقبته لاتهامه بقتل "إبراهيم خ ف"، 23 سنة، بسبب "عشرة دومينو"، خلال جلوسهم بمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة ما أسفر عن وفاته فى الحال.

جنايات بنها قتل شاب قرية فرسيس بنها

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وائل لطفي

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