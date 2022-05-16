يبحث الكثير من الأزواج والأسر وخاصة النساء عن قانون الطلاق الجديد وأبرز المعلومات والنصوص التي جاءت به، حتى يحفظن حقوقهن عقب الطلاق.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير 10 معلومات عن قانون الطلاق الجديد.

10 معلومات عن قانون الطلاق الجديد 2022

ننشر 10 معلومات عن قانون الطلاق الجديد 2022 والتي جاءت في المشروع الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب.

سن الحضانة 15 عامًا للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج أما نفقة الولد حتى يستطيع العمل. لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة. يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية. بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة. لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور". تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى إذا كان الزواج ليوم واحد، فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج. قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة في الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر. كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب، وكتب في قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أي فتاة من عائلتها وفي مستواها وسنها. يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس. التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا، وأقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.

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معلومات عن قانون الطلاق الجديد 2022

يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه. يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. إذا كانت الزوجة الجديدة لا تعلم بزواجه من سواها ثم اكتشفت الأمر، فلها أن تطلب التطليق كذلك. ونص التعديل الثاني فى مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن. كما نصت التعديلات على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال. تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى. إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى. سرعة البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة.

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