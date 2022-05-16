الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 ومستندات وشروط صرف المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، عن بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك لمعرفة إذا كانوا قد تم قبولهم في معاش تكافل وكرام أم لا، تزامنا مع بدء صرف معاش "تكافل وكرامة" أمس الأحد، 15 مايو 2022.

بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022،  للاستعلام عن أسماء المقبولين في الدعم النقدي.

نقدم لكم رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وطرق الاستعلام عن المعاش الشهري، الخطوات بالترتيب:

الدخول على  موقع وزارة التضامن الاجتماعى (من هنا)

- الضغط على  استعلم عن نتيجيتك “استعلام”.

- يقوم المستعلم  بكتابة  رقمه القومي المكون من 14 رقما  في الجزء المخصص لذلك.

-  يضغط المواطن على كلمة “استعلام”.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، وبعدها  يمكنه التعرف على بياناته الأساسية التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

-  يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت “تكافل أو كرامة”.

- يظهر حالة بطاقة الدعم النقدي “تجميد، سار، إيقاف”.

-  إذا كانت بطاقة الدعم  سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

- إذا كانت البطاقة مجمدة أو متوقفة سيتم ذكر السبب.

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مستندات الحصول على معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الأوراق للحصول على معاش تكافل وكرامة في حال توفر الشروط، وذلك للتقدم من قبل الأسر على مستوى الجمهورية:-

  • تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.
  • صورة من صورة من بطاقة التموين.
  • قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال.
  • ارفاق قيد دراسي لجميع أطفال الأسرة المتقدمة لمعاش التكافل.

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الشروط المطلوبة للحصول تكافل وكرامة

  1. أن يكون دخل المتقدم أقل من 400 جنية شهريا سواء من القطاع الخاص أو الحكومي.
  2. لا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا.
  3. أن لا يكون المتقدم مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.
  4. يكون المستفيد من المقيمين داخل الدولة أثناء حصولهم على المعاش.
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