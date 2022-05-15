مقتل 4 تكفيريين وتدمير عربات وضبط أسلحة فى ضربات متلاحقة لدحر الإرهاب بشمال سيناء

صرّح المتحدث باسم القوات المسلحة بأن القوات المسلحة تواصل جهودها في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

واستكمالًا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء تمت محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهاربية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.

ونجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعى مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، كما تم ضبط 2 آر بي جي و3 رشاشات متعددة ومسدس و60 طلقة أنواع، كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتفًا محمولًا و3 لاب توب وتابلت.

وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائمًا أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم.