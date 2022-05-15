الأحد 15 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة

الاعدادي
الاعدادي
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يجري اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، وتداولت بعض الصفحات التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا لأسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية مدُعية أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الاعدادي اليوم بمدارس محافظة القاهرة بعد تمكنهم من تسريب الامتحان.

 

حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية 

 

واتضح من خلال مقارنة أوراق الأسئلة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مدعين أنها تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة، اتضح أنها أسئلة امتحانات  سابقة ولا تمت بأي صلة لامتحان الدراسات الاجتماعية الذي يجريه الطلاب في مدارس محافظة القاهرة.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 

 

- الأحد 22 مايو 2022 ، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11،  والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1.

-  الإثنين 23 مايو 2022 ، امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

- الثلاثاء 24 مايو 2022 ، امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

- الأربعاء 25 مايو 2022، امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9،  ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

- الخميس 26 مايو 2022 ، امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة سوهاج

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نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وبدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية منذ أمس السبت الموافق 14 مايو، على أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 من الشهر ذاته، وتجري الامتحانات في انحاء الجمهورية وسط إجراءات إحترازية مشددة لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب والتي رغم تراجع أعداد الإصابات بها إلا أن وزارة الصحة مازالت تتخذ الاجراءات الاحترازية التي تسيطر على انتشارها.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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