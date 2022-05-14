السبت 14 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة سوهاج

امتحانات
امتحانات
ads

أيام قليلة تفصل طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد إمتحان الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة سوهاج للفصل الدراسي الثاني للعام 2021- 2022.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة سوهاج

ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة سوهاج لطلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج اليوم السبت بامتحان في مادة اللغة العربية، في جميع مدارس مراكز المحافظة البالغ عددها 531 لجنة امتحانية، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج والتي بدأت اليوم السبت بامتحان اللغة العربية، على أن يؤدى الطلاب امتحان الجبر ولاإحصاء والتربية الفنية غدًا الأحد، ويوم الأثنين امتحان العلوم والتربية الدينية.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج  الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية ،والأربعاء امتحان الهندسة والكمبيوتر، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس مادة الدراسات الاجتماعية.

«تعليم سوهاج» يشدد على التعقيم فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة: 186 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 689 لجنة

فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. الهدوء يسود لجان كفرالشيخ

28 ألف و425 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 2022

ويبدأ طلاب التعليم المهني امتحانات الإعدادية المهنية 2022 في نفس التوقيت مع طلاب الشهادة الإعدادية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل.

ويؤدى  91 ألفا و795 من الطلاب موزعين على 11 إدارة تعليمية، وعلى 531 لجنة، من بينهم 1980 طالب موزعين على 15 لجنة في مدارس الإعدادية المهنية، حسب الأرقام التي أعلنت عنها مديرية  التربية والتعليم في سوهاج.

اقرأ أيضًا: 

بعد ظهورها مع 4 بودى جاردات.. القبض على مدرسة الأحياء وزوجها فى الجيزة

بعد هروبه.. إطلاق الأعيرة وإشعال النيران بأملاك مستريح إدفو الجديد

دعم مصر| الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل

وأكدت مديرية التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أداء الامتحانات من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد بين المسافات بين الطلاب، وتوفير زائرة صحية أو طبي باللجان.

ووجه عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على ضرورة زيادة حملات المرور المتواصلة على اللجان الامتحانية، ومتابعة سير الامتحانات، مع تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب خلال أداء امتحاناتهم، وتوفير جو مناسب لهم حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل سهولة ويسر.

إمتحان الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الشهادة الإعدادية 2022 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

دعم مصر.. رابط وخطوات تحديث بطاقة التموين مايو 2022

خطوات تسجيل الدخول لبوابة موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

محمد عبدالعزيز

ليست آخرهم شيرين.. شهداء الكلمة فى تاريخنا

مؤمن المحمدي

استشعروا الحرج

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال تفتح تحقيقًا حول سلوك قواتها فى جنازة «أبوعاقلة»

بلينكن يعبّر عن انزعاج واشنطن من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة أبو عاقلة