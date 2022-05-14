جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة سوهاج

أيام قليلة تفصل طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد إمتحان الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة سوهاج للفصل الدراسي الثاني للعام 2021- 2022.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة سوهاج

ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة سوهاج لطلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج اليوم السبت بامتحان في مادة اللغة العربية، في جميع مدارس مراكز المحافظة البالغ عددها 531 لجنة امتحانية، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج والتي بدأت اليوم السبت بامتحان اللغة العربية، على أن يؤدى الطلاب امتحان الجبر ولاإحصاء والتربية الفنية غدًا الأحد، ويوم الأثنين امتحان العلوم والتربية الدينية.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية ،والأربعاء امتحان الهندسة والكمبيوتر، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 2022

ويبدأ طلاب التعليم المهني امتحانات الإعدادية المهنية 2022 في نفس التوقيت مع طلاب الشهادة الإعدادية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل.

ويؤدى 91 ألفا و795 من الطلاب موزعين على 11 إدارة تعليمية، وعلى 531 لجنة، من بينهم 1980 طالب موزعين على 15 لجنة في مدارس الإعدادية المهنية، حسب الأرقام التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم في سوهاج.

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وأكدت مديرية التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أداء الامتحانات من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد بين المسافات بين الطلاب، وتوفير زائرة صحية أو طبي باللجان.

ووجه عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على ضرورة زيادة حملات المرور المتواصلة على اللجان الامتحانية، ومتابعة سير الامتحانات، مع تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب خلال أداء امتحاناتهم، وتوفير جو مناسب لهم حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل سهولة ويسر.