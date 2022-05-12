الخميس 12 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعم مصر| الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل

وزارة التموين
وزارة التموين
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يبحث المواطنون عن دعم مصر الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل، في إطار تحديث بيانات بطاقة التموين واستلام الرسائل المتعلقة بصرف التموين لكل شهر.

ويتم تسجيل رقم الموبايل عبر الموقع الرسمي للتموين موقع دعم مصر، ضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة الدعم التمويني لوقف بطاقة الأسر غير المستحقة للدعم بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

خدمات الموقع الرسمي للتموين

وقبل معرفة خطوات تسجيل رقم الموبايل عبر الموقع الرسمي للتموين يجب معرفة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع دعم مصر وهي:

1 - إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

2 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

3 - استلام عن صرف البطاقة.

4 - استعلام عن حالة طلب.

 

رابط الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل  

 

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي من هنا www.tamwin.com.eg .

ثانيا: اختيار تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

ثالثا: إدخال رقم الهاتف المحمول .

رابعا: الضغط على أيقونة إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

خامسا: إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

سادسا: كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

سابعا: الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

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أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022

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لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي برقم البطاقة

وعند الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل ستجد رسالة تحذيرية تنص على:

في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الآتي:-

إلغاء البطاقة نهائيا.

المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

 

كيف يتم تفعيل بطاقة التموين من خلال رقم الموبايل على موقع دعم مصر؟

يمكن تفعيل البطاقة التموينية من خلال رقم الموبايل، المسجل على قاعدة البيانات باسم صاحب البطاقة، بحيث يقوم بإرسال رسالة إلى رقم 9136، برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم، ويرد عليه النظام تلقائيًا برسالة تحتوي على الرقم السري كخطوة أولى لتفعيل البيانات.

وعند الضغط على تفعيل البطاقة التموينية ستظهر شاشة جديدة تحتوي على طلب رقم قومي لصاحب البطاقة، ويقوم المواطن بتسجيل الرقم القومي المطلوب ثم يضغط على التالي، لتظهر له رسالة تأكيد بإرسال كود التفعيل الذي جرى إرساله على رقم الموبايل الخاص به، والمدون على سيستم البطاقات مقابل خصم جنيه من قيمة الدعم المخصص له مع أول صرف للبطاقة، ثم يقوم المواطن بالضغط على موافقة، ويجرى إرسال كود التفعيل إلى موبايل صاحب البطاقة عبر رسالة، ويجب على المواطن إدخال الكود المرسل في الوقت الزمني المحدد، وبناءً عليه تتم عملية التفعيل.

دعم مصر الموقع الرسمى للتموين إصدار بدل تالف استعلام عن حالة طلب تسجيل رقم الموبايل تحديث بيانات بطاقة التموين

رئيس التحرير

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