السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

امتحانات
امتحانات
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يبحث طلاب الشهادة الإعدادية للترم الثاني عن نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

حيث يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 لخوض امتحانات الترم الثاني، وقد أتاح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نماذج امتحانات تالتة اعدادي الترم الثاني.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور من خلال ذلك التقرير نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

نموذج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للصف الثالث الإعدادي 2022 باللغة العربية من هنــــــــــا، والنموذج الثاني من هنــــــا

نماذج وزارة للصف الثالث الإعدادي 2022 لغات

نموذج امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات من هنــــــــــا

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني 

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات تالتة اعدادي 2022 الترم الثاني نهاية شهر مايو الجاري وتحديدًا يوم 21 مايو 2022، وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي يوم 26 من نفس الشهر.

ويقدم "الدستور" لقراءه جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني.

- امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 21 مايو 2022 من الساعة 9 وحتى 11:30، والخط والإملاء وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الأحد 22 مايو 2022، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1. 

- امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الإثنين 23 مايو 2022، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الثلاثاء 24 مايو 2022.

- امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، يوم الأربعاء 25 مايو 2022، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

- امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11، يوم الخميس 26 مايو 2022.

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