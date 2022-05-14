استمرار حبس قاتل جاره فى دار السلام 15 يومًا

أصدرت جهات التحقيق، بمحكمة دار السلام بجنوب القاهرة، مساء اليوم الأحد، قرارًا بحبس شخص متهم بقتل جاره 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية.

كان قد تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص، مقيمًا بدائرة القسم) مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء إسعافه إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال (والدة المتوفى، مقيمة بذات العنوان)، قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها و(أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات تبين اختباء المتهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتخلص مواطن من آخر في دار السلام بالقاهرة، بعدما طعنه بسكين، بسبب خلافات قديمة بينهما، فتم ضبطه معترفًا بجريمته.