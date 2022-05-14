السبت 14 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نقل محملة «دبش» دون وقوع إصابات

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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شهد الطريق السياحي القادم من طريق الفيوم اتجاه المنيب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بدبش دون وقوع إصابات. 

تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مقطورة أعلى الطريق السياحي القادم من طريق الفيوم اتجاه المنيب دون وقوع إصابات. 

وعلى الفور وجه اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

طريق الفيوم الطريق السياحى انقلاب سيارة أمن الجيزة

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