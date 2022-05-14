السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة عصابة بتهمة الاستيلاء على أرض «الأوقاف» اليوم

محاكمة
محاكمة
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف تزيد قيمتها المادية على نحو 100 مليون جنيه. 

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية هم "هاني. ع"،  رجل أعمال وسمسار أراضٍ، و"تامر. ع" سائق، و"طارق. س" و"شادي. أ" إداري بشركة مقاولات. 

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن عرضوا على "خالد. م"، رئيس حي السلام أول، مبلغا ماليا قدره 4 ملايين و500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إصدار بيان صلاحية لصالح المتهم الأول عن قطعة أرض كائنة بنطاق حي السلام أول مملوكة لهيئة الأوقاف، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، وذلك على خلاف أحكام القانون واللوائح، إلا أن الموظف العام لم يقبلها منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.

وكشفت شهادة "خالد. م"، رئيس حي السلام أول، عن توليه مهام منصبه كرئيس لحي السلام أول في مطلع عام 2017 وتوليه تنفيذ مهام عمله بإزالة الأعمال المخالفة على أراضي الأوقاف.

وأضاف رئيس الحي  أنه خلال توليه منصبه التقى المتهمين الأول والثاني حال تنفيذه إزالة بعض الأعمال المخالفة بقطعة الأرض الكائنة بـ"حوض محمد بك يوسف" خلف الصرف الصحي.

وأشار خالد إلى أن المتهم الأول اتصل عليه عارضا عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بإصدار بيان صلاحية عن تلك الأرض لصالح الأخير، فتوجه للرقابة الإدارية والتقى أحد أعضائها والذي طلب منه مجاراته.

وأضاف أنه ولعلاقة صداقة سابقة مع المتهم الثالث، جمعهما لقاء بمول "السراج مول" بمدينة نصر، وتحدثا عن أمر قطعة الأرض، ثم عرض عليه مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار بيان الصلاحية المشار إليه لصالح المتهمين الأول والثاني.

واختتم بأنه في إطار سعي المتهم الثالث لإنهاء ذلك الأمر التقاه بمكتبه برئاسة حي السلام أول رفقة المتهم الرابع والمتهم الأول، وجرى حديثهم حول كيفية أخذ مبلغ الرشوة.

محكمة جنايات القاهرة رجل أعمال لهيئة الأوقاف رشوة موظف عمومي

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