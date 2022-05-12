الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

مشاجرة
مشاجرة
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أصيب 9 أشخاص جراء مشاجرة بين عائلتين بشارع بورسعيد التابع لمدينة إدكو بالبحيرة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، إخطاراً يُفيد بمشاجرة بين عائلتين بشارع بورسعيد التابع لمدينة إدكو بالبحيرة.

شملت قائمة المصابين كل من "محمد.ب"، مقيم بادكو، مصابا بجرح في فروة الرأس، و"بشير.م" مقيم بادكو مصابا بجرح قي فروة الرأس، و"إيمان م" مصابة جرح قطعي بالوجه و"نعيمة.ب" جرح قطعي بالخد الأيسر، و"طه.م" جرح باليد اليسري و" السيد.س" جرح قطعي باليد اليمني و "محمد.س" كدمات متفرقة بالذراعين و"سعد.م" جرح قطعي بفروة الرأس و"نعيمة.ع" سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

عائلتين أ صابة محافظة البحيرة الأجهزة الأمنية المصابين مستشفى إدكو المركزي

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