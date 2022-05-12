إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص جراء مشاجرة بين عائلتين بشارع بورسعيد التابع لمدينة إدكو بالبحيرة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، إخطاراً يُفيد بمشاجرة بين عائلتين بشارع بورسعيد التابع لمدينة إدكو بالبحيرة.

شملت قائمة المصابين كل من "محمد.ب"، مقيم بادكو، مصابا بجرح في فروة الرأس، و"بشير.م" مقيم بادكو مصابا بجرح قي فروة الرأس، و"إيمان م" مصابة جرح قطعي بالوجه و"نعيمة.ب" جرح قطعي بالخد الأيسر، و"طه.م" جرح باليد اليسري و" السيد.س" جرح قطعي باليد اليمني و "محمد.س" كدمات متفرقة بالذراعين و"سعد.م" جرح قطعي بفروة الرأس و"نعيمة.ع" سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.