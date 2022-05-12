الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالمطرية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة الأقراص المخدرة، وذلك قبل ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة في المطرية.

بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة من ضباط مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات القاهرة العباسية حيازة الأقراص المخدرة المطرية عاطل

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