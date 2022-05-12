الضبط الإدارى وحماية النظام العام الأخلاقى.. رسالة دكتوراه بحقوق جنوب الوادى

حصلت الدكتورة فاطمة أدور تركي، علي درجة الدكتوراه، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بتقدير امتياز، عن رسالتها التي تحمل اسم "الضبط الإداري وحماية النظام العام الأخلاقي".

تناولت الرسالة دور الضبط الإداري في حماية الأخلاق والآداب العامة كعنصر من عناصر النظام العام، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل القانونية التي تعمل على إعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

كما سلطت الضوء على أن ترك قضية تدني الأخلاق العامة والقيم الأخلاقية، دون تدخل الإدارة عن طريق الضبط الإداري يهدد المجتمع الإنساني بالانهيار.

وتناولت الدراسة أهم الأسباب الكامنة خلف تفشي الظواهر غير الأخلاقية، والتي من أهمها غياب التنظيم القانوني الدقيق، وإساءة استعمال الحرية، وصدور بعض المخالفات غير الأخلاقية عن وسائل الإعلام المختلفة، مع عرض بعض التوصيات الملائمة لحل القضية.

وضمت لجنة المناقشة والحكم أ.د. محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق رئيس جامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق «رئيساً»، وأ.د. مبروك عبدالعظيم أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة بنى سويف، وعميد الكلية الأسبق «عضوا»، وأ.د. عبدالعزيز محمد ربيع، أستاذ القانون العام المساعد ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا، بكلية الحقوق بجامعة أسوان "عضواً"، ود.عبدالله جاد الرب أحمد، مدرس القانون العام بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى "مشرفاً".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق، والدكتور عبدالبارى حمدان سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحضر المناقشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وبعض من السادة مستشاري مجلس الدولة، وأعضاء نقابة المحامين، ونقيب المحامين بأبوتشت أحمد عبداللطيف والمستشار مجدي أحمد عيسى ومحمد إدوارد وطارق إدوارد، والكاتب الصحفي محمد زكي وآخرين.