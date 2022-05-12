الخميس 12 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الضبط الإدارى وحماية النظام العام الأخلاقى.. رسالة دكتوراه بحقوق جنوب الوادى

جريدة الدستور
ads

حصلت الدكتورة فاطمة أدور تركي، علي درجة الدكتوراه، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بتقدير امتياز، عن رسالتها التي تحمل اسم "الضبط الإداري وحماية النظام العام الأخلاقي".

تناولت الرسالة دور الضبط الإداري في حماية الأخلاق والآداب العامة كعنصر من عناصر النظام العام، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل القانونية التي تعمل على إعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

كما سلطت الضوء على أن ترك قضية تدني الأخلاق العامة والقيم الأخلاقية، دون تدخل الإدارة عن طريق الضبط الإداري يهدد المجتمع الإنساني بالانهيار.

وتناولت الدراسة أهم الأسباب الكامنة خلف تفشي الظواهر غير الأخلاقية، والتي من أهمها غياب التنظيم القانوني الدقيق، وإساءة استعمال الحرية، وصدور بعض المخالفات غير الأخلاقية عن وسائل الإعلام المختلفة، مع عرض بعض التوصيات الملائمة لحل القضية.

وضمت لجنة المناقشة والحكم أ.د. محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق رئيس جامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق «رئيساً»، وأ.د. مبروك عبدالعظيم أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة بنى سويف، وعميد الكلية الأسبق  «عضوا»، وأ.د. عبدالعزيز محمد ربيع، أستاذ القانون العام المساعد ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا، بكلية الحقوق بجامعة أسوان "عضواً"، ود.عبدالله جاد الرب أحمد، مدرس القانون العام بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى "مشرفاً".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق، والدكتور عبدالبارى حمدان سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحضر المناقشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وبعض من السادة مستشاري مجلس الدولة، وأعضاء نقابة المحامين، ونقيب المحامين بأبوتشت أحمد عبداللطيف والمستشار مجدي أحمد عيسى ومحمد إدوارد وطارق إدوارد، والكاتب الصحفي محمد زكي وآخرين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

السياسة وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد استلام الرسائل النصية

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2022 وأسماء الفائزين بجميع المحافظات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة المواليد الجدد

نتيجة قرعة الحج 2022 | الداخلية تعلن أسماء الفائزين في البحيرة

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

السينما الاسكتشية

ماجد حبته

مكافحة داعش فى مراكش

عبد الرحيم طايع

هالة جلال.. الانتصار لجيل مهزوم!

مدحت بشاى

الحوار السياسى ومواجهة الفساد

أسماء محفوظ

شيرين أبوعاقلة.. الرحمة للروح الطاهرة

د هند جاد

عائلة الغموض.. أنبياء المال والسندات

حسين دعسة

شيرين أبو عاقلة.. الشهادة في أرض المعركة.. ليست مجرد رقم!

خالد عكاشة

سباق الطاقة بين روسيا وأوروبا.. مَن يصل أولًا؟

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل موكب تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة ويستولى على شال لها

خلال اجتماع «AHLC».. مصر تؤكد رفضها للإجراءات الأحادية الإسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال