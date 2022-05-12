فرد أمن كمبوند المعادي يتصالح مع المتهم بالتعدي عليه أمام المحكمة

تصالح "محمد.م"، فرد أمن كمبوند المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بضرب فرد أمن كمبوند المعادي، مع المتهم بالتعدى عليه.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكمبوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

وقدمت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات.