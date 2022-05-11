إحالة لص حقائب السيدات في المرج إلى محكمة الجنح

أحالت النيابة العامة بشرق القاهرة، الأربعاء، عاطلا إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف في منطقة المرج.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بقيام شخص بسرقة حقيبتها بأسلوب الخطف أثناء قيادته دراجة نارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليه.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة شرطية من ضبط المتهم من خلال التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب حوادث سرقات حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وعثر وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معه.