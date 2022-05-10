التحقيق فى إصابة زوجين صدمتهما سيارة بالغربية

تجري النيابة العامة بالغربية تحقيقاتها حول إصابة مواطن وزوجته بإصابات متفرقة بعد أن صدمتهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق أمام مستشفى حميات كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلهما لمستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري أمام مستشفى حميات كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة نقل بمواطن وزوجته أثناء عبورهما الطريق وإصابتهما بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.