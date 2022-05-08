الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم فى بداية التعاملات بالبورصة المصرية

الذهب
الذهب
ads

سعر الذهب اليوم، أكثر الكلمات التي تشغل أذهان المصريين خلال تلك الفترة عن غيرها من السلع، حيث يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الاقتصادي الآمن للمواطنين في كل الفترات، لذلك يقبل الكثير من المواطنين على شراء الذهب.

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير، سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية.

سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية

شهدت أسواق الذهب اليوم الأحد، انخفاضًا في الأسعار بعد الارتفاع الجنوني الذي أصاب المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، ويبحث المواطنون في الفترة الحالية عن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر.

 

تقرير كندي عن «أبو الهول»: أقدم الأنظمة الإنشائية المتجانسة في العالم

عُمان تفتح باب التسجيل لأداء الحج اعتبارًا من الغد

فلسطين تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطينى

أسعار العملات الرقمية.. استمرار هبوط البيتكوين وأخواتها

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 8 مايو 2022

 سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1029 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1371 جنيهًا.

 أونصة الذهب 1883 دولارات.

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 9600 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام نحو 35 جنيهًا، مقارنة بتعاملات أمس.

وكان سعر الجرام قفز 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت.

قد يهمك أيضًا: العالم يدين «حادث سيناء».. ويؤكد: مصر درع لمواجهة الإرهاب بالمنطقة

 

أسباب ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب الخميس الماضي 5 مايو 2022، بشكل كبير على مدار اليوم لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وكذلك رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في عام 2022.

وتأثر الذهب بالاتجاه نحو رفع الفائدة وتراجعت بالفعل الأسعار إلى مستويات 1860 دولارًا للأونصة في البورصة العالمية ، لكن المعدن عاد للصعود مجددًا في البورصات مع مزيد من المخاوف بشأن التضخم في العالم. 

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 أسباب ارتفاع أسعار الذهب

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي

رئيس زراعة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن قانون تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى مصر اليوم الأحد 8-5-2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

سعر الذهب يشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية بنسبة 1.5%

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على بينت.. أبو ردينة: ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق تعود للمسلمين

فلسطين تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطينى

«التعاون الإسلامى» تدين مخططات الاحتلال لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية