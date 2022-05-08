سعر الذهب اليوم فى بداية التعاملات بالبورصة المصرية

سعر الذهب اليوم، أكثر الكلمات التي تشغل أذهان المصريين خلال تلك الفترة عن غيرها من السلع، حيث يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الاقتصادي الآمن للمواطنين في كل الفترات، لذلك يقبل الكثير من المواطنين على شراء الذهب.

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير، سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية.

سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات في البورصة المصرية

شهدت أسواق الذهب اليوم الأحد، انخفاضًا في الأسعار بعد الارتفاع الجنوني الذي أصاب المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، ويبحث المواطنون في الفترة الحالية عن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1029 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1371 جنيهًا.

أونصة الذهب 1883 دولارات.

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 9600 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام نحو 35 جنيهًا، مقارنة بتعاملات أمس.

وكان سعر الجرام قفز 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت.

أسباب ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب الخميس الماضي 5 مايو 2022، بشكل كبير على مدار اليوم لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وكذلك رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في عام 2022.

وتأثر الذهب بالاتجاه نحو رفع الفائدة وتراجعت بالفعل الأسعار إلى مستويات 1860 دولارًا للأونصة في البورصة العالمية ، لكن المعدن عاد للصعود مجددًا في البورصات مع مزيد من المخاوف بشأن التضخم في العالم.

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.