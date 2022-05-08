الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات سابقة.. إصابة شخصين فى مشاجرة بكرداسة

مشاجرة
مشاجرة
ads

أصيب شخصان بجروح قطعية متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين في منطقة كرداسة.

 البداية بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص في كرداسة، تم إخطار رجال المباحث بمركز كرداسة، وانتقلوا إلى محل الواقعة.

بإجراء التحريات تبين أن خلافات سابقة بين أفراد من عائلتين أدت إلى نشوب مشاجرة بينهم، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين وتم ضبطهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عائلتين مشاجرة منطقة كرداسة رجال المباحث النيابة أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى مصر اليوم الأحد 8-5-2022

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

محطة تل أبيب

المزيد

بعد بحث مُكثف.. الشاباك والجيش الإسرائيلي يعتقلا منفذي عملية "إلعاد"

أمريكا: الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ويفاقم التوترات

الأردن: إسرائيل تواصل جرائم الحرب وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين