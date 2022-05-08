خلافات سابقة.. إصابة شخصين فى مشاجرة بكرداسة

أصيب شخصان بجروح قطعية متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين في منطقة كرداسة.

البداية بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص في كرداسة، تم إخطار رجال المباحث بمركز كرداسة، وانتقلوا إلى محل الواقعة.

بإجراء التحريات تبين أن خلافات سابقة بين أفراد من عائلتين أدت إلى نشوب مشاجرة بينهم، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين وتم ضبطهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.