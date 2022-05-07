«مكانش قصدنا».. التحقيق مع مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بالأهرامات

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 13 طالبا تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 عامًا، متهمين باعتراض سائحتين والتحرش بهما في منطقة أهرامات الجيزة وأمرت باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وهم 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عامًا، كانوا موجودين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، أفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وإن تصرفهما لم يكن بقصد التحرش.

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين صور ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين بـ الواتس آب، ونشره مرشد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وكان قد تبين من المقطع الفيديو المتداول، لحظة محاولة فرار فتاتين، أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهما وملامسة أجسادهما وتصويرهما دون إرادتهما.