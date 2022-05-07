السبت 07 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مكانش قصدنا».. التحقيق مع مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بالأهرامات

اعتراض سائحتين بالأهرامات
اعتراض سائحتين بالأهرامات
ads

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 13 طالبا تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 عامًا، متهمين باعتراض سائحتين والتحرش بهما في منطقة أهرامات الجيزة وأمرت باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

 

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن.

 

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وهم 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عامًا، كانوا موجودين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، أفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وإن تصرفهما لم يكن بقصد التحرش.

 

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين صور ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين بـ الواتس آب، ونشره مرشد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

وكان قد تبين من المقطع الفيديو المتداول، لحظة محاولة فرار فتاتين، أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهما وملامسة أجسادهما وتصويرهما دون إرادتهما.

مواقع التواصل ملابس صور سياح الداخلية ميرا الجيزة تصوير التحرش على أمن قانون وزارة مبارك تحقيق وزارة الداخلية منطقة منطقة الأهرامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا: الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ويفاقم التوترات

الأردن: إسرائيل تواصل جرائم الحرب وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

مصر: نرفض سياسة إسرائيل للتهجير والاستيطان.. وقلقون من هدم قرى فلسطينية