السبت 07 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«العربي لحقوق الإنسان» ناعيا شهداء الوطن: «الإرهاب لن يثنينا عن استكمال مسيرة التنمية»

عبد الجواد أحمد
عبد الجواد أحمد
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أدان المجلس العربي لحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي الذي شهدته نقطة رفع مياه غرب سيناء، واستشهد فيه ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، مقدما التعازي لأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله.

وقال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحادث محاولة فاشلة للتنظيم الإرهابي لتصدير رسالة استمراره على الأراضي المصرية، رغم قدرة الجيش المصري خلال الفترة الأخيرة على القضاء على غالبية عناصره وإنجاح إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب قائمة على الضربات الأمنية والتنمية وغيرها.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة في مصر وأن الإرهاب لن يثني الدولة المصرية عن مسيرة التنمية التى تشهدها ربوع مصر وعلى رأسها سيناء.

وأكد: "إذ ننعى للوطن والشعب المصرى وأسر الشهداء الذين سقطوا ضحية الغدر والخسة فإننا نسأل الله للمصابين عاجل الشفاء وأن يحفظ مصر وشعبها على الدوام من كل سوء، ونؤكد دعمنا للقيادة السياسية ولأجهزة الدولة في أي إجراء لمواجهة الإرهاب وداعميه".

 

حقوق الانسان مواجهة الإرهاب المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد الشعب المصري الجماعات الإرهابية

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تقشفوا يرحمكم الله

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