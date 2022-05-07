إصابة 11 شخصا.. رفع أثار تصادم سيارة ميكروباص بملاكي في القليوبية

أصيب 11 شخصا في تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مطلع كوبري قلما بالقليوبية، تم نقل المصابين للمستشفى، وتعيين خدمات مرورية لتيسير المرور ورفع أثار الحادث.

البداية، عندما تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة أخرى ملاكى أمام مطلع كوبرى قلما بطريق مصر الإسكندرية الزراعى اتجاه محافظة القاهرة وسقوط عددا من المصابين جراء الحادث ووجود شلل مرورى بمنطقة الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية.

وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجرحى وتم نقل تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات على طول الطريق الزراعى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.