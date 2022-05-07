السبت 07 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيت آخر قطار.. مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد العيد

مترو
مترو
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يبحث المواطنون من سكان الجيزة والقاهرة الكبرى عن توقيت آخر قطار ومواعيد عمل مترو الأنفاق بعد العيد، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2022، والذي كان مترو الأنفاق له مواعيد مخصصة تمتد لساعة وساعتين عن المواعيد العادية، حتى يتثنى للمواطنين ترتيب أوقاتهم في الذهاب للعمل والعودة منه حسب المواعيد الحالية.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير توقيت آخر قطار ومواعيد عمل مترو الأنفاق بعد العيد.

مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد العيد

تعود حركة مترو الأنفاق إلى مواعيدها الطبيعية، اليوم السبت 7 مايو 2022، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الخاصة بشهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2022، والتي بدأت من يوم 31 مارس الماضي واستمرت حتى أمس الجمعة 6 مايو 2022.

حيث قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عودة المواعيد الطبيعية للعمل لتبدأ من الساعة ٥:١٥ صباحًا وتنتهي في الساعة ١٢ منتصف الليل.

ومن المقرر أن يتحرك آخر قطار في الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي يصل بين كل من المرج الجديدة وحلوان، في الساعة 11:15 مساءً من محطة حلوان، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة المرج الجديدة في الساعة 11:30 مساءً.

ويتحرك القطار الأخير في الخط الثاني، والذي يصل بين شبرا الخيمة والمنيب من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب في الساعة 11:35 مساءً.

ويتحرك القطار الأخير في الخط الثالث، والذي يصل بين العتبة وعدلي منصور من محطة نادي الشمس في تمام الساعة 11:15 مساءً، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة العتبة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

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الشركة المصرية لمترو الأنفاق تعلن خطة مواعيد العمل بعد عيد الفطر 2022

كشف أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن موعد عودة العمل بخطوط المترو إلى المواعيد التشغيل الأصلية، بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه سيتم عودة العمل بمواعيد تشغيل المترو الأصلية اعتبارًا من اليوم السبت 7 مايو، مضيفًا أنه تبدأ أولى رحلات المترو الساعة 5:15 صباحا وتنتهي الساعة 12:30 صباح اليوم التالي.

كان قد تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1120 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول بين محطتي حلوان والمرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب إلى 610 رحلات، إلى جانب الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

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