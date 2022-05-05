الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فلاح يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة مواشي بالغربية

حبس
حبس
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تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها مع فلاح متهم بقتل زوجته التى تعمل مُدرسة بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية.

بدأت الواقعة، بتقديم فلاح يبلغ من العمر 43 سنة بمركز قطور بلاغ بتغيب زوجته عن المنزل واختفاء مصوغاتها الذهبية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وكشفت التحريات عن وجود شبهة جنائية وراء تغيب الزوجة، وبتكثيف جهود البحث اعترف زوجها بقتلها حيث خنقها وكمم فمها ووثق يديها من الخلف ودفن الجثة في حظيرة المواشي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية برفقة المتهم وتم العثور على الجثة موثقة اليدين ومكممة الفم، وبمناقشته تبين ارتكاب المتهم بارتكاب الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية فلاح قتل زوجته الغربية

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وائل لطفي

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