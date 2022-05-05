لا يجب الاستخفاف به.. خبيران يحذران من أعراض فيروس كورونا

تعد السلالة الفرعية (BA.2) من متغير Omicron، لا تزال سائدة في معظم أنحاء العالم، فإن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يثير مخاوف بشأن المتغيرات الفرعية BA.4 و BA.5 التي تقود حاليًا موجة جديدة من عدوى COVID-19 في الجنوب أفريقيا.

ووفقًا لموقع timesofindia في العديد من البلدان، نحن في الأساس عمياء عن كيفية تحور الفيروس، لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك.

في الشهر الماضي فقط، اكتشف علماء جنوب أفريقيا خطين جديدين من Omicron معروفين باسم BA.4 و BA.5، على الرغم من أن أوميكرون BA.2 الخفي لا يزال هو المسيطر، يُقال إن BA.4 وBA.5 أكثر عدوى من BA.2 ومن المرجح أن يكونا أكثر كفاءة في الهروب من المناعة من اللقاحات.

وفيما يلي نرصد الأعراض الأكثر وضوحًا:

1- فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة أثناء ظهور عدوى الدلتا، يعاني معظم الأشخاص المصابين بمتغير دلتا أعراضًا تنفسية جنبًا إلى جنب مع بعض التغييرات في نظام حاسة الشم لديهم.

تُعرف أيضًا باسم Anosmia، وهي الحالة التي يفقد فيها الأشخاص حاسة الشم إما لفترة قصيرة من الوقت أو لفترة أطول أي حتى بعد الشفاء.

وفقًا للبروفيسور تيم سبيكتور، يعد فقدان حاسة الشم أحد الأعراض التي لا ينبغي الاستخفاف بها.

طنين الأذن

طنين الأذن، المعروف أيضًا باسم رنين الأذن هو عرض آخر يجب أخذه على محمل الجد ، وفقًا للبروفيسور سبيكتور.

"إنه يشير إلى تأثر جزء آخر من الجسم ، شيء داخلي ، أقرب إلى الدماغ."

أجرى البروفيسور سبيكتور وفريقه دراسة استقصائية للتحقق من انتشار طنين الأذن لدى الأشخاص المصابين بـ COVID 19، وجد أن 19 في المائة أو واحد من كل خمسة من المصابين بـ COVID يعانون من مشاكل في الأذن.

وفقًا لدراسة ZOE، من بين 14500 شخص شاركوا في الاستطلاع ثبت إصابة 5000 شخص بفيروس كورونا ورنين الأذن. حسب المرضى، فإن الأعراض "تأتي وتختفي ويمكن أن تكون خفيفة إلى معتدلة لأسابيع أو شهور".

05/6 علامات طنين الأذن

يمكن أن تختلف أعراض طنين الأذن من شخص لآخر، قد يسمع البعض صريرًا عاليًا، بينما قد يسمع البعض الآخر زئيرًا منخفضًا، ومع ذلك قد يبدو طنين الأذن كما يلي:

- طافوا

- رنين

- الأز

- الهسهسة

- النقر

- أزيز

- أزيز

- الخفقان

بصرف النظر عن العارضين المذكورين أعلاه، إليك أكثر الأعراض شيوعًا المرتبطة بـ COVID حتى الآن.

- حمة

- السعال المستمر

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف

- صداع

- إعياء

- آلام الجسم

- مشاكل الجهاز الهضمي