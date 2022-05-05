الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة حديثة توضح علاقة السمنة بمرض سرطان الرحم

السمنة
السمنة
ads

حلل باحثو جامعة جلاسكو بيانات 385 ألف شخص بالغ لاكتشاف الصلة بين السمنة والسرطان، ووجدوا أن حمل إطار احتياطي حول الحجاب الحاجز زاد من المخاطر الإجمالية بنسبة خمسة في المائة لكلا الجنسين، لكن فرص إصابة النساء بسرطان الرحم إذا كانت لديهن دهون حول الخصر زادت بنسبة 109 في المائة.

ووفقًا لموقع «timesofindia» يُعرف أيضًا باسم سرطان بطانة الرحم أو سرطان الرحم، ويؤثر على ما يقرب من 10000 امرأة سنويًا ويسبب ما يقرب من 2500 حالة وفاة.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور سيليس موراليس: "نحن نعلم أن هذا النوع المحدد من الدهون التي تميل إلى الالتفاف حول بطنك سيء بشكل خاص، إنها الدهون التي تتراكم حول أعضائك الداخلية، هذا يعني أن لها تأثيرًا أكثر إجهادًا عليهم،هذه الدهون تولد علامات التهابية وهذا الالتهاب يساهم في التسبب في الإصابة بالسرطان على المدى الطويل، حيث نظرت الدراسة في المشاركين "مؤشر السمنة الحشوية"، وهو مقياس يستخدم لتقييم مستويات الدهون في البطن.

وجد الفريق أن أولئك الذين لديهم الكثير من الدهون في البطن زادوا من خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 83 %، وسرطان الكلى بنسبة 39%، وسرطان الكبد بنسبة 25 % وسرطان الأمعاء بنسبة 14 %، وسرطان الثدي بنسبة 11 في المائة.

قال البروفيسور توم ساندرز ، من كينجز كوليدج لندن: "من المعروف منذ فترة طويلة أن خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم يزداد مع السمنة وأن هرمون الاستروجين يزيد من هذا الخطر، دهون الجسم يمكن أن تزيد من تعرض الأنسجة للإستروجين.

يأتي ذلك بعد تحذير من أن بريطانيا في طريقها لتصبح أكثر دول أوروبا بدانة بحلول عام 2033 مدفوعة بأسلوب حياة ديليفرو، كما يحذر تقرير دامغ من أن مستويات الشحم سترتفع بمقدار الثلث خلال عقد - مع ما يقرب من أربعة من كل عشرة بالغين يعانون من السمنة المفرطة.

كما تحمل المملكة المتحدة حاليًا لقب أكبر دولة في أوروبا الغربية، مع 27.8 في المائة من البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير، فقط مالطا وتركيا أثقل وزنًا على الميزان، وفقًا للملف المكون من 220 صفحة.

لكن بريطانيا ستتفوق عليهم جميعًا قريبًا في الاتجاهات الحالية لتحتل المرتبة الأولى في الرسوم البيانية الأوروبية، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع مستويات السمنة إلى 37 في المائة بحلول بداية العقد المقبل.

باحثو جامعة جلاسكو بين السمنة والسرطان إصابة النساء بسرطان الرحم بسرطان الرحم سرطان بطانة الرحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 21

الأمن يفحص فيديو التحرش بـ3 سائحات فى الأهرامات

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ما الآثار المتوقعة لرفع سعر الفائدة على الأسواق في مصر؟.. خبراء يجيبون

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة نجلته إثر غرقهما بشاطئ الأبيض بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

ماجد حبته

ربع مليار رغيف يوميًا!

محمد العسيري

خليفة عمر فتحى فى حضرة الرئيس

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

جنديتان إسرائيليتان تعتديان على مُرابطة جزائرية وتطردانها من الحرم القدسي

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد الطريق لهدم 8 قرى فلسطينية صغيرة

مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسئولية التصعيد فى المسجد الأقصى