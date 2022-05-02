القبض على المتهم بقتل شاب فى مدينة بدر

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على متهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة فى مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة شاب بمدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة، وتم القبض على المتهم بقتل المجنى عليه بسبب وقوع مشادة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى فيها المتهم بسكين على المجنى عليه وأودت بحياته وتم تحرير محضر بالواقعة.