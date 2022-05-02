الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وحضر الصلاة بجوار الرئيس، كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة



وحددت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الفطر المبارك، والتى تبدأ من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.

وتستعد معظم الدول العربية للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك لعام 2022، ولأداء صلاة العيد، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد عيد الفطر بحسب استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 يكون يوم 29 من شهر رمضان الموافق 30 أبريل 2022، وسيكون يوم الأحد الموافق 1 من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان 1443 هجرياً، وبناءً عليه سيكون اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر مايو هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

القاهرة 5:36 صباحًا

الإسكندرية 5:40 صباحًا

بورسعيد 5:30 صباحًا

السويس 5:31 صباحًا

العريش 5:25 صباحًا

الطور 5:30 صباحًا

دمنهور 5:36 صباحًا

طنطا 5:36 صباحًا

المنصورة 5:34 صباحًا

الزقازيق 5:35 صباحًا

الإسماعيلية 5:32 صباحًا

شرم الشيخ 5:27 صباحًا

دمياط 5:32 صباحًا

كفر الشيخ 5:36 صباحًا

نويبع 5:26 صباحًا

حلايب 5:24 صباحًا

بلطيم 5:35 صباحًا

بورسعيد الجديدة «سلام»: 5:28 صباحًا

رفح الجديدة 5:37 صباحًا

العاصمة الادارية الجديدة 5:35 صباحًا

15 مايو 5:36 صباحًا

العبور 5:35 صباحًا

السادات 5:39 صباحًا

الفيوم 5:39 صباحًا

قنا 5:36 صباحًا

بني سويف 5:38 صباحًا

أسوان 5:39 صباحًا

المنيا 5:41 صباحًا

مطروح 5:50 صباحًا

أسيوط 5:41 صباحًا

الغردقة 5:30 صباحًا