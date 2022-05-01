الأحد 01 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بمحافظة قنا

حريق شقة
حريق شقة
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تمكنت الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في شقة سكنية بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، وانتقال النقيب علاء الديب، من الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه، ولا يوجد إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

الحماية المدنية العميد هانى الأتربي قنا محافظة قنا نشب أبوتشت

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