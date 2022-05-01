الأحد 01 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق ببورسعيد 100% خلال إجازة العيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق بالمحافظة بلغت 100% خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي تم اتخاذها لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء المحافظات.

ورحب محافظ بورسعيد بالزائرين من جميع المحافظات، داعيا إياهم بالاستمتاع بالشواطئ والحدائق والمتنزهات والأسواق الحضارية والمعالم السياحية والأثرية لمدينة بورسعيد.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والٱمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بأجازة عيد الفطر على أكمل وجه.

وجدد المحافظ تهنئته للأمة الإسلامية وأبناء مصر عامة، وأبناء محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد تلك المناسبة العطرة على مصرنا الحبيبة في خير ورخاء واستقرار.

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رئيس التحرير

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