الأحد 01 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بمصر القديمة

جثة سيدة
جثة سيدة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على السيارة التي توجد بها جثة المتوفاة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «إنجي. أ»، 44 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية العثور على جثة جثة سيدة مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

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